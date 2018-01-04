Ростовский угонщик так торопился, что протаранил восемь машин

В Ростове-на-Дону мужчина угнал автомобиль Toyota RAV4, но так спешил скрыться, что протаранил восемь машин, когда выезжал со двора.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный осведомленный источник, инцидент произошел 2 января, но раньше о нем не сообщалось. По факту угона возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить и задержать всех причастных к этому инциденту.