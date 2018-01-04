Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя ИГ

Ответственность за теракт в столице Афганистана взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и ряде стран), передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Террорист-смертник подорвал себя в четверг вечером рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9. Жертвами теракта, по данным минздрава страны, стали 15 человек. Еще 25 человек получили ранения.