Железная дорога Гамбург – Берлин перекрыта из-за ЧП

На отрезке между Берлином и Гамбургом скоростной поезд германских железных дорог столкнулся с неизвестным предметом. Пострадавших нет. ЧП случилось в районе населенного пункта Ясниц (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). Данный отрезок перекрыт в обоих направлениях. Поезда следуют в обход с 20-минутной задержкой.

Как уточняет ТАСС, состав на время полностью остановился и спустя некоторое время продолжил движение до станции города Людвигслуст. Там поезд в настоящее время осматривает федеральная полиция.

Известно, что в поезде, который следовал из Гамбурга в Берлин, находились 320 пассажиров. Причины остановки состава расследуются.