Приезжие из Бельгии открыли стрельбу по полицейским в Нидерландах

В Нидерландах задержали автомобиль из Бельгии, из которого стреляли по местным полицейским.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в четверг вечером около города Дордрехт в Нидерландах. Из зарегистрированной в Бельгии машины неизвестные открыли стрельбу по полицейским на автомагистрали A16, связывающей Антверпен и Роттердам.

Полиция организовала преследование, автомобиль удалось остановить. В нем находились четыре человека, они задержаны, об их личностях пока ничего не известно.

Из-за инцидента автомагистраль в районе Дордрехта была полностью блокирована, что привело к многокилометровым пробкам.