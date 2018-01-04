КХЛ. Рижское "Динамо" сенсационно обыграло "Нефтехимик"

В заключительной встрече игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское "Динамо" у себя дома принимало нижнекамский "Нефтехимик". После неудачного выступления на Кубке Шпенглера хозяева льда порадовали своих болельщиков победой над командой Андрея Назарова 2:1.

Начало же матча сложилось не очень удачно для латвийского клуба. Олег Пиганович уже на 3-й минуте вывел нижнекамцев вперед. Однако во второй двадцатиминутке динамовцы забросили две шайбы подряд. У рижан отличились Фрэнкс Разгалс и Брэндон Макмиллан.

В третьем периоде гости пытались сравнять счет в этом матче, однако все попытки хоккеистов "Нефтехимика" так ничем и не закончились. Таким образом, динамовцы из Риги, занимающие последнее место в чемпионате КХЛ, сенсационно переиграли одного из лидеров Восточной конференции.