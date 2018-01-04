Теннисист Рублев признался, что его не узнают на улице

Российский теннисист Андрей Рублев, ранее вышедший в полуфинал турнира в Дохе, сообщил, что не считает себя знаменитым. Кроме того, он заявил, что в России его не узнают на улицах. Напомним, что за выход в финал катарского турнира Рублев сразится с аргентинцем Гидо Пельей.

Андрей занимает 39-е место в одиночном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, являясь лучшим российским теннисистом на сегодняшний день. "Я не чувствую, что знаменит или что-то подобное. Я могу идти по улице, и меня не будут узнавать. Возможно, если я добьюсь чего-то серьезного, то могу стать знаменитым", — цитирует Рублева РИА Новости со ссылкой на Marca.

Также он добавил, что старается не ставить перед собой никаких целей. "Я должен делать свою работу как можно лучше каждый день и совершенствоваться во всех аспектах. Когда ты ставишь какую-то планку и не достигаешь ее, то сильно расстраиваешься", — заявил теннисист.