Госдеп США ввел санкции против граждан Туниса и Йемена за причастность к терроризму

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки ввел санкции против трех граждан Туниса и Йемена за угрозу интересам США и содействие терроризму. Об этом Госдеп сообщил в четверг, 4 января.

Как уточняется, санкции были введены против заместителя главы группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в России) Абукара Али Адана и одного из лидеров группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) на Аравийском полуострове Мухаммеда аль-Газали. По данным Соединенных Штатов, он задействован в сфере обеспечения безопасности группировки и причастен к обучению новых бойцов. В санкционный список также внесли члена отделения "Аль-Каида" в странах исламского Магриба Ванаса аль-Факиха. По данным Вашингтона, он был причастен к планированию террористического акта в Тунисе в марте 2015 года. Тогда жертвами атаки стали 20 человек.

Госдепартамент отмечает, что санкции вводятся против тех, кто представляет серьезную угрозу зарубежной политики или экономике США, а также безопасности американцев, передает РИА Новости.