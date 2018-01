"Барселона" не смогла обыграть "Сельту" в Кубке Испании

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" в гостях не сумела одолеть "Сельту". Встреча, прошедшая в Виго на стадионе "Балаидос", завершилась результативной ничьей 1:1. Ответная кубковая игра состоится 11 января на поле каталонцев.

Матч с "Сельтой" стал первым после травмы для форварда "Барселоны" Усмана Дембеле. Однако результативными действиями ему отметиться не удалось. А вот его партнер по команде Хосе Арнаис на 15-й минуте открыл счет в этой встрече.

Впрочем, еще до перерыва хозяева поля отквитали мяч. Произошло это на 31-й минуте первого тайма. Пионе Систо с близкого расстояния пробил вратаря гостей. Больше никто из соперников отличиться не сумел. Победителя этой пары определит ответная игра в Барселоне 11 января.

