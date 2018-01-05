Новости Политика

Все видео этой рубрики
5 января 201800:15

США приостановили финансовую помощь Пакистану в сфере безопасности
Читайте нас в Telegram

Соединенные Штаты Америки приняли решение приостановить финансовую помощь Пакистану в сфере безопасности. Об этом на брифинге 4 января сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, не уточняя сумму.

Как отметила Науэрт, это стало ответом на недостаточные меры властей Пакистана по борьбе с террористическими группировками, действующими внутри и с его территории. По мнению Науэрт, Пакистан должен принять более решительные действия, передает РИА Новости.

Представитель Госдепа напомнила, что ранее Соединенные Штаты заморозили финансирование Пакистану в размере 255 миллионов долларов на военную помощь.

В то же время Госдепартамент США признает, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения из введенных мер, если это будет отвечать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Коротко

02:38

Петр Порошенко в очередной раз попрощался с Россией

02:13

Информация об ограблении магазина "Спортмастер" в Москве не подтвердилась

02:05

Стали известны обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

01:55

Ураган обесточил более 20 тысяч домов в Новой Зеландии

01:32

США и Южная Корея откажутся от военных учений до окончания Паралимпиады

01:11

Адвокаты Трампа не хотят допустить выхода книги о нем

00:31

На юге штата Нью-Йорк введен режим ЧС из-за снегопада

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

На юге штата Нью-Йорк введен режим ЧС из-за снегопада

На юге штата Нью-Йорк введен режим ЧС из-за снегопада

2 часа назад
По три рейса в неделю: Egypt Air открывает рейсы между Каиром и Москвой

По три рейса в неделю: Egypt Air открывает рейсы между Каиром и Москвой

5 часов назад
США приостановили финансовую помощь Пакистану в сфере безопасности

США приостановили финансовую помощь Пакистану в сфере безопасности

2 часа назад
Адвокаты Трампа не хотят допустить выхода книги о нем

Адвокаты Трампа не хотят допустить выхода книги о нем

1 час назад
Снежный шторм: власти Нью-Йорка ввели чрезвычайное положение

Снежный шторм: власти Нью-Йорка ввели чрезвычайное положение

4 часа назад
Камера наблюдения запечатлела момент схода с рельсов поезда в Швейцарии

Камера наблюдения запечатлела момент схода с рельсов поезда в Швейцарии

12 часов назад
"Движение вверх": для миллионов зрителей фильм стал лучшим подарком на Новый год

"Движение вверх": для миллионов зрителей фильм стал лучшим подарком на Новый год

15 часов назад
Пешком через границу: Курлаевой не дали купить билет на самолет

Пешком через границу: Курлаевой не дали купить билет на самолет

8 часов назад
Молодой худрук екатеринбургского театра найден мертвым

Молодой худрук екатеринбургского театра найден мертвым

11 часов назад
Художник Владимир Янкилевский умер в возрасте 79 лет

Художник Владимир Янкилевский умер в возрасте 79 лет

33 минуты назад
Пентагон: США и Южная Корея откажутся от военных учений до окончания Паралимпиады

Пентагон: США и Южная Корея откажутся от военных учений до окончания Паралимпиады

1 час назад
Трагедия на фабрике под Новосибирском: пожарных вызвали слишком поздно

Трагедия на фабрике под Новосибирском: пожарных вызвали слишком поздно

6 часов назад
Трамп и Мун Чже Ин отменили военные учения на время Олимпиады

Трамп и Мун Чже Ин отменили военные учения на время Олимпиады

8 часов назад
Страшная катастрофа в ЮАР: число погибших выросло до 14, пострадавших – более 250

Страшная катастрофа в ЮАР: число погибших выросло до 14, пострадавших – более 250

9 часов назад
"Огонь и ярость": как погорела Хиллари Клинтон и свежие тайны Белого дома

"Огонь и ярость": как погорела Хиллари Клинтон и свежие тайны Белого дома

6 часов назад
Стали известны обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

Стали известны обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

53 минуты назад
Рекорд последних 140 лет и сказка о "12 месяцах": природа переносит Рождество в апрель

Рекорд последних 140 лет и сказка о "12 месяцах": природа переносит Рождество в апрель

6 часов назад
Рубль вырос: курс доллара вернулся к октябрю 2017 года

Рубль вырос: курс доллара вернулся к октябрю 2017 года

7 часов назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

02.01.2018 08:37
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

30.12.2017 05:42
Последователи Мавроди разорили две тысячи пенсионеров

Последователи Мавроди разорили две тысячи пенсионеров

5 часов назад
Ураган оставил без электричества более 20 тысяч домов в Новой Зеландии

Ураган оставил без электричества более 20 тысяч домов в Новой Зеландии

1 час назад
Как защитить свое жилье от незваных гостей: познакомиться с соседями

Как защитить свое жилье от незваных гостей: познакомиться с соседями

6 часов назад
Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

6 часов назад
Молдавия: Додон против прозападных политиков. Кто кого?

Молдавия: Додон против прозападных политиков. Кто кого?

6 часов назад
НХЛ. Снежная буря помешала сыграть "Бостону" и "Флориде"

НХЛ. Снежная буря помешала сыграть "Бостону" и "Флориде"

6 часов назад
Российский штангист отстранен на основе доклада Макларена

Российский штангист отстранен на основе доклада Макларена

9 часов назад
Глава Intel продал акции компании, зная о проблемах с безопасностью

Глава Intel продал акции компании, зная о проблемах с безопасностью

9 часов назад
Павел Деревянко попал в XXIII век

Павел Деревянко попал в XXIII век

9 часов назад
Подписан указ об уходе Мутко с поста главы оргкомитета чемпионата мира-2018

Подписан указ об уходе Мутко с поста главы оргкомитета чемпионата мира-2018

9 часов назад
Зимние забавы, Щелкунчик и джинсовые игрушки

Зимние забавы, Щелкунчик и джинсовые игрушки

10 часов назад
8 главных источников для кризиса в 2018 году

8 главных источников для кризиса в 2018 году

13 часов назад
Загородная недвижимость: сложное настоящее и туманное будущее

Загородная недвижимость: сложное настоящее и туманное будущее

14 часов назад
Кому особенно тяжело будет в новом году: 12 компаний

Кому особенно тяжело будет в новом году: 12 компаний

15 часов назад
В России прекращено производство популярного препарата

В России прекращено производство популярного препарата

16 часов назад
Мы открылись. Специальный репортаж Александры Суворовой

Мы открылись. Специальный репортаж Александры Суворовой

16 часов назад
719
Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс

Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс

03.01.2018 13:03
"Тренер": кино на спортивных скоростях

"Тренер": кино на спортивных скоростях

02.01.2018 20:45
Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

Рождественский фестиваль стартует под музыку на тексты псалмов

8 часов назад