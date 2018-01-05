США приостановили финансовую помощь Пакистану в сфере безопасности

Соединенные Штаты Америки приняли решение приостановить финансовую помощь Пакистану в сфере безопасности. Об этом на брифинге 4 января сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, не уточняя сумму.

Как отметила Науэрт, это стало ответом на недостаточные меры властей Пакистана по борьбе с террористическими группировками, действующими внутри и с его территории. По мнению Науэрт, Пакистан должен принять более решительные действия, передает РИА Новости.

Представитель Госдепа напомнила, что ранее Соединенные Штаты заморозили финансирование Пакистану в размере 255 миллионов долларов на военную помощь.

В то же время Госдепартамент США признает, что в отдельных случаях могут быть сделаны исключения из введенных мер, если это будет отвечать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.