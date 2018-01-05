На юге штата Нью-Йорк введен режим ЧС из-за снегопада

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении чрезвычайного положения для южной части штата из-за сильного снегопада, а также предупредил жителей об ухудшении погодных условий.

Как Куомо написал на своей странице в Twitter, из-за экстремальных погодных условий режим чрезвычайного положения объявляется на Лонг-Айленде, в Уэстчестере и Нью-Йорке.

На пресс-конференции в Нью-Йорке губернатор заявил, что эти ужасные условия будут только ухудшаться в течение дня. Также он попросил жителей штата по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио также объявил в городе чрезвычайное положение. По прогнозам синоптиков, ожидается выпадение от 15 до 25 сантиметров осадков. В настоящее время снег выпадает на уровне 2,5-5 сантиметров, передает агентство "Интерфакс".

Из-за непогоды временно приостановлена работа международного аэропорта имени Джона Кеннеди и аэропорта Нью-Йорка Ла-Гуардия. Пресс-службы аэропортов рекомендуют пассажирам отслеживать информацию касательно возобновления полетов у авиаперевозчиков.