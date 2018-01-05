Правоохранители проверяют данные об ограблении магазина "Спортмастер" в центре Москвы

Правоохранители Москвы проверяют информацию об ограблении магазина на Смоленской площади в центре столицы. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы московского ГУ МВД.

Как уточняется, сообщение об ограблении магазина по адресу Смоленская площадь, дом 6, корпус 1 поступило вечером в четверг, 4 января.

Сотрудники полиции направились на место происшествия, передает ТАСС.

Согласно данным источника в правоохранительных органах, речь идет о магазине "Спортмастер".