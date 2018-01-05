Пентагон: США и Южная Корея откажутся от военных учений до окончания Паралимпиады

4 января министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил, что Соединенные Штаты Америки и Южная Корея договорились не проводить военные учения в районе Корейского полуострова до окончания Паралимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщило издание Defense News.

Ранее о такой договоренности лидеров двух стран сообщили СМИ Южной Кореи, а позднее это косвенно было подтверждено в Белом доме. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут в период с 9 по 25 февраля, Паралимпийские игры – с 9 по 18 марта, напоминает РИА Новости.

Мэттис, комментируя последние инициативы КНДР по налаживанию отношений с Южной Кореей, заявил, что решение о переносе учений не является их следствием.

3 января лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую долгое время горячую линию между Корейской Народно-Демократической Республикой и Южной Кореей. Об этом по государственному радио сообщил глава управления по делам между двумя Кореями. В тот же день представители КНДР и Южной Кореи провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи. Возможное участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане было одной из тем обсуждения.