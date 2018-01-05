"Реал" трижды огорчил "Нумансию" в матче Кубка Испании

Мадридский "Реал" отправился в Сорию на первый матч 1/8 финала Кубка Испании с "Нумансией". В составе "Королевского клуба" отсутствовал Роналду. Однако это не помешало подопечным Зинедина Зидана без проблем разобраться с соперником со счетом 3:0. Дважды мадридцы реализовали пенальти.

Первый гол на стадионе "Лос-Пахаритос" зрители увидели на 35-й минуте встречи. Гарет Бэйл хладнокровно исполнил одиннадцатиметровый, разведя мяч и вратаря по разным углам. Во втором тайме за вторую желтую карточку был удален с поля футболист "Нумансии" Папе Диаманка.

Уже в самой концовке игры гости отличились дважды. На 89-й минуте Иско реализовал еще один пенальти, а в компенсированное время Борха Майораль установил окончательный счет в матче, здорово сыграв головой. Ответная встреча 1/8 финала Кубка Испании между "Реалом" и "Нумансией" состоится 10 января в Мадриде.