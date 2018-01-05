Ураган оставил без электричества более 20 тысяч домов в Новой Зеландии

В Новой Зеландии более 20 тысяч домов оказались обесточенными из-за урагана. Такие данные сообщило издание New Zealand Herald.

Как уточняется, ураган оставил без электричества жителей более 20 тысяч домов на Северном острове. 12 тысяч из них расположены в Окленде, 9 тысяч – на полуострове Коромандел.

По прогнозам синоптиков, проливные дожди будут идти в течение всего дня. Порывы ветра достигают 120 километров в час, передает РИА Новости.

Из-за разгулявшейся стихии частично приостановлено автомобильное движение на севере Окленда.