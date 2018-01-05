Стали известны обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина

На теле Дмитрия Калинина, балалаечника коллектива "Русская песня", также известного как CrazyBalalaika, было обнаружено два ножевых ранения в области сердца. Рядом с трупом лежал нож, сообщает газета "Известия".

Как уточняется, тело 41-летнего музыканта было найдено в Москве в Басманном тупике рядом с железнодорожным мостом 30 декабря 2017 года. Калинин перестал выходить на связь 27 декабря. В последний раз его видели, когда он выходил из здания театра "Русская песня".

Волонтеры поисково-спасательного отряда LizaAlert принимали участие в поисках музыканта. Они и подтвердили смерть балалаечника.

Представители Управления культуры города Набережные Челны, где родился Калинин, выразили соболезнования в связи с кончиной музыканта.