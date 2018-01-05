Информация об ограблении магазина "Спортмастер" в Москве не подтвердилась

Информация об ограблении магазина "Спортмастер" на Смоленской площади в Москве не подтвердилась. Полицию в магазин вызвали из-за конфликта между посетителями и охраной. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД столицы.

Как уточняется, вечером 4 января между посетителями и охраной магазина, расположенного по адресу Смоленская площадь, дом 6, корпус 1, произошел конфликт из-за зазвеневшей на входе рамки. Из-за этого охранники вызвали правоохранителей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция столицы проверяет информацию об ограблении магазина "Спортмастер" в центре Москвы.