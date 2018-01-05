Художник Владимир Янкилевский умер в возрасте 79 лет

Владимир Янкилевский, российский художник, представитель неофициального искусства, скончался в возрасте 79 лет в четверг, 4 января. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн.

Владимир Янкилевский родился 15 февраля 1938 года в Москве, напоминает ТАСС. В 1962 году его работы были представлены на скандальной выставке "ХХХ лет МОСХа", на которой Никита Хрущев (тогдашний секретарь ЦК КПСС) подверг острой критике творчество художников-авангардистов. В 1990 году Янкилевский уехал из России, после чего жил в Нью-Йорке и Париже.

Работы художника представлены в 35 галереях и музеях по всему миру.