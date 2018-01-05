Петр Порошенко в очередной раз попрощался с Россией

Президент Украины Петр Порошенко снова напомнил, что в 2017 году Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим, и вновь "окончательно попрощался" с Россией.

Это уже не первое "последнее "прощай" в адрес Российской Федерации со стороны Петра Порошенко. Аналогичное заявление украинский лидер сделал в мае 2017 года – после того, как Совет министров Европейского союза одобрил решение о предоставлении безвизового режима Украине. Тогда Порошенко сообщил, что его страна окончательно "оформила свой развод" с Россией. А через неделю украинский президент заявил, что страна говорит "последнее "прощай" советской и российской империям и возвращается в "европейскую семью". В июне 2017 года, накануне получения безвиза, президент Украины практически слово в слово повторил ту же самую фразу.

Одна з найважливЁших перемог року, яку ми здобули разом, — запровадження безвЁзового режиму з країнами Європейського Союзу.



Україна сказала остаточне «прощавай» росЁйськЁй та радянськЁй ЁмперЁям#БезвЁз pic.twitter.com/dJi5Je7AAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 января 2018 г.

На следующий день Порошенко процитировал строки Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…". Президент Российской Федерации Владимир Путин похвалил украинского коллегу за интерес к русской литературе, напоминает РИА Новости.

Безвизовый режим действует между Украиной и Европейским союзом с 11 июня 2017 года, но он не дает права на работу или учебу. Власти Украины неоднократно подчеркивали, что это главное достижение страны в 2017 году. Однако, согласно статистике, пока украинцы не спешат воспользоваться возможностью путешествовать по Европе. К концу декабря прошлого года безвизом воспользовались всего четыре процента граждан, которые выезжали в страны Евросоюза. Для сравнения: по данным Еврокомиссии, до событий Евромайдана в 2013 году украинцы получили полтора миллиона шенгенских виз.