Радулов набрал три очка в победном матче против "Нью-Джерси"

Российский форвард "Даллас Старз" Александр Радулов внес весомый вклад в победу своей команды над "Нью-Джерси Дэвилз". На счету россиянина одна шайба и две результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "звезд".

Гости под занавес первого периода вышли вперед. Автором шайбы стал Брайан Бойл. В начале второй двадцатиминутки Александр Радулов сумел сравнять счет в этой встрече, а затем помог отличиться Бретту Ритчи.

Российский форвард "Далласа" принял участие и в четвертой шайбе своей команды, ассистировав Маттиасу Янмарку. Этот гол оказался победным. Хозяева льда выиграли со счетом 4:3.

