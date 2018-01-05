Число жертв теракта в Кабуле возросло до 20 человек

Не менее 20 человек погибли, около 30 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в столице Афганистана 4 января. Такие данные сообщил телеканал Tolo News, ссылаясь на представителя МВД страны.

Ранее СМИ сообщали об 15 погибших и 25 раненых, напоминает ТАСС. По предварительным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв около группы полицейских.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку.