В Москву пришли снегопады

Сегодня столичный регион будет находиться в зоне влияния волнового атмосферного фронта с запада, сопровождаемого снегопадами, благодаря которым начнет восстанавливаться ранее исчезнувший снежный покров. А температурный фон продолжит опережать свои нормальные календарные значения на 7-9 градусов.

В Москве и области облачно, временами снег. Максимальная температура в мегаполисе -1…+1°, в Подмосковье -3…+2°. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится до 743 миллиметров ртутного столба, передает Центр погоды ФОБОС.