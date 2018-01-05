"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" сыграли вничью в перенесенном матче

В Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" состоялся перенесенный матч 21-го тура Английской футбольной премьер-лиги. "Тоттенхэм" в статусе хозяев поля сыграл вничью с другим лондонским клубом — "Вест Хэмом" — со счетом 1:1.

Изначально встреча должна была состояться 31 декабря, но затем было принято решение ее перенести из-за угрозы безопасности проведения встречи. Первыми забили номинальные гости, на 70-й минуте матча отличился Педро Обьянг. "Тоттенхэму" удалось отыграть только за шесть минут до конца осинового времени встречи, голом отметился южнокореец Сон Хын Мин.

Победная серия "Тоттенхэма" прервалась на четвертом матче, с 41 очком клуб занимает пятое место в турнирной таблице. "Вест Хэм" с 22 баллами располагается на 15-й строчке.