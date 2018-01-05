Ингушетия вошла в десятку самых популярных горнолыжных курортов

В Ингушетии открылся зимний турсезон. Количество гостей республики уже выросло почти в два раза. Большие новогодние выходные многие предпочли провести не за столом, а в путешествии. В Ингушетии к такому наплыву подготовились заранее. Для туристов организовали праздничную программу со множеством сюрпризов, разработали новые маршруты.

Особой популярностью пользуются лечебный и спортивный туризм. На курорте "Армхи" — аншлаг. Номера в гостиницах были забронированы еще задолго до Нового года. И не удивительно — "Армхи" в минувшем году вошел в десятку самых популярных горных курортов России. А Ингушетия в целом признана самым экологически чистым для туризма регионом страны, передает телеканал "Россия 24".