Ингушетия вошла в десятку самых популярных горнолыжных курортов

Ингушетия вошла в десятку самых популярных горнолыжных курортовЧитайте нас в Telegram
В Ингушетии открылся зимний турсезон. Количество гостей республики уже выросло почти в два раза. Большие новогодние выходные многие предпочли провести не за столом, а в путешествии. В Ингушетии к такому наплыву подготовились заранее. Для туристов организовали праздничную программу со множеством сюрпризов, разработали новые маршруты.
Особой популярностью пользуются лечебный и спортивный туризм. На курорте "Армхи" — аншлаг. Номера в гостиницах были забронированы еще задолго до Нового года. И не удивительно — "Армхи" в минувшем году вошел в десятку самых популярных горных курортов России. А Ингушетия в целом признана самым экологически чистым для туризма регионом страны, передает телеканал "Россия 24".
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