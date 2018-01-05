Пьяный пассажир ранил из травмата двоих охранников на станции МЦК

В результате конфликта с пьяным пассажиром двое охранников Московского центрального кольца (МЦК) получили ранения из травматического пистолета, передает "Интерфакс".

По информации пресс-службы МВД, 4 января в 22:17 поступило сообщение от граждан о стрельбе на станции МЦК "Лихоборы" по адресу: проезд Черепановых, дом 29, строение 6.

Сотрудники полиции задержали гражданина 1988 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, который в ходе конфликта с сотрудниками охраны станции на МЦК произвел четыре выстрела из травматического пистолета. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями.