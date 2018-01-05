Бобровский не спас "Коламбус" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" на своем льду одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (33-я минута) и Мэттью Ньето (59-я). Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов участия в матче из-за травмы не принимал, а вот голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский смог отразить 30 из 32 бросков по своим воротам. "Блю Джекетс" с 49 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции, "Колорадо" с 45 баллами располагается на 10-й строчке на Западе.

Результаты других матчей игрового дня: "Аризона Койотс" – "Нэшвилл Предаторз" – 3:2 ОТ; "Калгари Флэймз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 4:3; "Эдмонтон Ойлерз" – "Анахайм Дакс" – 2:1 Б.