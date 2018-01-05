Бразилец Роналдо: в мое время конкуренция была намного серьезнее

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу Роналдо заявил, что во время его профессиональной карьеры конкуренция была выше. Он также добавил, что Лионелю Месси и Криштиану Роналду в его время стать лучшими футболистами мира было бы намного труднее.

"Не хочу принижать достоинства Месси и Роналду, но в мое время конкуренция была намного серьезнее, чем сейчас, — заявил Роналдо, которого цитирует Чемпионат.com со ссылкой на Sport Bild. — Они будут бороться за звание лучшего игрока в мире ближайшие годы, но в наше время были Зидан, Ривалдо, Фигу, я, Роналдиньо. Это было поколение, в котором стать лучшим было куда труднее".