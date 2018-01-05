Владелец дрона спас мальчика от четырех акул на Багамах

Сразу четыре акулы вознамерились атаковать зашедшего в воду мальчика на Багамских островах, но тому удалось избежать нападения благодаря бдительности стоявшего на берегу оператора квадрокоптера. Запись с дрона, запечатлевшего хищниц, он выложил на YouTube.

Инцидент, судя по всему, произошел еще в середине декабря минувшего года. На кадрах видно, как мальчик забегает в море и начинает плескаться у берега, а спустя пару секунд к нему устремляются три акулы, к которым позже присоединяется еще одна "коллега". Ребенок с головой ушел под воду, исследуя дно, — этого времени хищницам хватило, чтобы оказаться буквально в паре метров от него.

"Слава Богу, он меня услышал", — цитирует Daily Mail слова Артема Ткаченко, в этот момент стоявшего на берегу и управлявшего дроном.

Мальчик быстро покинул теплые воды, вынудив акул развернуться.