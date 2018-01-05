Стартовал сбор подписей в поддержку Путина на выборах-2018

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году стартует в пятницу, 5 января. Нынешний глава РФ идет на выборы как самовыдвиженец. Более 600 человек, вошедших в группу инициативных избирателей, проголосовала за выдвижение кандидатуры Путина 26 декабря, сообщает РИА Новости.

"Мы начинаем сбор подписей пока еще не по всем регионам, но надеемся, что все регионы быстро запустим. Будем смотреть, когда наберем эти 300 тысяч подписей, по закону нужно 300, максимум 315", — заявила руководитель центра одаренных детей "Сириус", председатель инициативной группы в поддержку выдвижения Путина Елена Шмелева.

27 декабря Владимир Путин представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению. Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.