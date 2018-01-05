Глава UFC: если Макгрегор не захочет драться до осени, мы лишим его титула

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал ситуацию, которая в настоящий момент возникла в борьбе за титул чемпионат организации в легкой весовой категории. По его словам, ирландский боец Конор Макгрегор может быть лишен чемпионского пояса, если до осени 2018 года не выйдет в пятиугольник.

В настоящее время Макгрегор владеет поясом чемпиона, а у американца Тони Фергюсона статус временного чемпиона. "В нашем деле важно время. Время — ваш враг, если вы в спорте. Мы не можем вечно оттягивать и лишать других возможностей. Тони Фергюсон давно дерется и заслужил уважение. Хабиб Нурмагомедов заслужил, и список можно продолжить, — сказал Уайт, которого цитирует портал Аllboxing.ru со ссылкой на Sports.yahoo.com. — Конор многого добился, заработал много денег, и если он решит больше не проводить боев, то это будет только его решение. Но титул чемпиона должен двигаться. Так что в следующие пару месяцев нам нужно кое-что уладить".

"Не думаю, что Конор хочет драться раньше августа. Если это так, то к тому моменту будет два года как прошла последняя защита титула чемпиона в легком весе, — продолжил Уайт. — Этого нельзя допускать. Если Конор хочет подписать контракт на бой до марта, то мы можем провести бой Хабиба и Тони, а победителя вывести на бой с Конором за титул чемпиона. Если Конор не хочет драться до осени, тогда нам придется провести бой Хабиба и Тони за пояс настоящего чемпиона, не временного".