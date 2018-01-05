Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

Суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы после рассмотрения дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Политика обвинили в злоупотреблении полномочиями в ноябре 2008-го, которое заключалось в помиловании осужденных за это преступление офицеров МВД Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава в обход соответствующей комиссии, сообщает ТАСС.

Обвинения по делу Гиргвлиани были предъявлены Саакашвили в 2014 году.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока полномочий, потом проживал в США и на территории Украины. В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, а также в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди."

Кроме того, экс-президента Грузии обвинили в растрате госсредств, незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году и в препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани.

В мае 2015 года Саакашвили получил паспорт Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко Саакашвили был лишен гражданства Украины.