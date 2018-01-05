Снегопад в Китае унес жизни 10 человек

За последние три дня в центральных и восточных районах Китая жертвами сильнейших снегопадов стали 10 человек, передает ТАСС.

Со 2 января во власти сильных снегопадов и ледяного дождя оказались провинции Шэньси, Хубэй, Аньхой, Хэнань и Цзянсу. Всего от удара стихии там пострадали в той или иной степени свыше 560 тысяч жителей.

Из районов бедствия эвакуированы порядка 200 человек. Снегопадами повреждено порядка 400 жилых строений. Экономический ущерб на данный момент превысил 500 миллионов юаней (около 76 миллионов долларов).

В некоторых районах наблюдаются перебои с поставками электроэнергии и проблемы в работе транспортных служб. В районах снегопадов приостановлены железнодорожные перевозки.