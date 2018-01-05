Застрявшие на канатной дороге горнолыжники испытали на себе экстремальные качели

В подвешенном состоянии оказались несколько горнолыжников на австрийском курорте Монтафон — резкая смена погоды застали их во время подъема в кабинке фуникулера, которую немилосердно качало под натиском штормового ветра, отмечает Vol.at. Очевидцы сняли на видео неожиданный "аттракцион".

Виной всему стал шторм Burglind, обрушившийся в минувшую среду, 3 января, на Австрию. Погода резко ухудшилась, и сотрудники популярного горнолыжного курорта призвали всех гостей покинуть склон и не занимать очередь на подъемник.

"В тот день и так работали только 22 из 36 подъемников, и все из-за штормового предупреждения. На средних и низких высотах скорость ветра достигала всего 40 километров в час, поэтому мы работали в обычном режиме", — рассказал управляющий директор канатных дорог Монтафона Мартин Оберхаммер.

По его словам, как только скорость ветра достигла 100 километров в час, сработала автоматика, и кабины фуникулера остановились. Однако одну из так качало из стороны в сторону, что находившиеся внутри люди с легкостью могли выпасть. На помощь им пришли спасатели, которые буквально за 15 минут спустили горнолыжников на землю. Никто из них, как уверяет Оберхаммер, не пострадал.