Агент опроверг информацию о переезде Кришито в Турцию

Агент защитника санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Доменико Кришито опроверг информацию о том, что его клиент в зимнее трансферное окно перейдет в один из турецких клубов. По словам Андреа Д'Амикао, их сторона заинтересована в продлении контракта с сине-бело-голубыми.

Ранее различные турецкие СМИ сообщали, что интерес к итальянскому защитнику петербуржцев проявляют "Галатасарай" и "Фенербахче". Действующий контракт Кришито с "Зенитом" рассчитан до июня 2018 года.

"В этих новостях нет истины. К нам не обращался ни один турецкий клуб, предложений не получали. Кришито останется в "Зените" до окончания действующего контракта. Есть вероятность, что в ближайшее время мы сможем его продлить", – цитирует агента Sportbox.ru со ссылкой на itasportpress.it.