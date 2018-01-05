Эрдоган: "справедливость по-американски" беспокоит весь мир

Решение жюри присяжных суда США о признании вины заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы в нарушении режима санкций против Ирана раскритиковал президент Турции Тайип Эрдоган, заявив, что "справедливость по-американски" заставляет беспокоиться весь мир, передает РИА Новости.

И.о. федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил ранее, что жюри присяжных в США признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США.

На пресс-конференции в Анкаре Эрдоган заявил, что "если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться. Подобный подход к правосудию неприемлем. Американцы после этого еще умудряются учить ему мир. Международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу при таком подходе".

В марте прошлого года американские власти арестовали Атиллу, прибывшего из Турции. Он обвиняется в сговоре с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом для осуществления многомиллионных транзакций в пользу Ирана в нарушение санкций.

По словам Зарраба, он заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Также Зарраб заявил, что Эрдоган, вероятно, знал о сговоре.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что арест Атиллы в США инициирован сторонниками FETO, а вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в США в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары. Ожидается, что приговор Атилле огласят 11 апреля.

Тем временем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике отношение американского президента Трампа к иранскому народу и обвинил его в несоблюдении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"У Трампа странный способ проявления уважения к иранцам: от клеймения их террористической нацией и запрета на посещение США до незначительных оскорблений в связи с названием Персидского залива. Но больше всего он "помогает им", лишая их экономических выгод от СВПД", — написал Зариф в своем Twitter.

В последние дни Трамп и члены его администрации не раз выказывали критику в отношении властей Ирана. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила ранее, что США намерены созвать в ближайшие дни экстренные сессии в СБ ООН в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.

Как сообщалось, на минувшей неделе в Иране начались демонстрации. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Иранский лидер Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию, передает "Интерфакс".