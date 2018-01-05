Развлечение обернулось трагедией: в Луксоре упал воздушный шар с туристами

В Луксоре – туристическом местечке на юге Египта – рухнул воздушный шар с туристами. Погиб один гражданин США, еще семь человек получили травмы. Их доставили в местную больницу.

По данным египетского информационного портала "Аль-Ахрам", авария произошла из-за сильного порыва ветра.

Это не первый подобный случай в египетском Луксоре, где полеты на воздушных шарах особенно популярны среди туристов. Так, 26 февраля 2013 года над Долиной царей шар загорелся на высоте около 300 метров, а затем рухнул на землю.

Тогда в его корзине находился 21 турист, 19 из них погибли 19 человек. Среди находившихся на воздушном шаре были жители Гонконга, Японии, Великобритании, Бельгии, Франции и Египта, напоминает РИА Новости.

А в 2016 году после жесткой посадки шара из-за сильных порывов ветра были травмированы 22 туриста из Китая. После этого инцидента полеты на воздушных шарах над Луксором были временно запрещены.