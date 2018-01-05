Милонов хочет убрать алкоголь с прилавков

Единоросс Виталий Милонов попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ввести дополнительные правила торговли алкоголем и по аналогии с сигаретами убрать спиртное в специальные огороженные пространства, чтобы их не видели дети, сообщает РИА Новости.

Кроме того, депутат заявил о готовности приступить к разработке поправок к действующему федеральному закону, который регулирует данную сферу торговли. Милонов считает, что нахождение алкоголя "на самом видном месте" в магазинах "является одним из способов незаконной рекламы алкоголя".