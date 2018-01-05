Вериссимо должен перейти в "Спартак" до 8 января

Московский футбольный клуб "Спартак" планирует завершить сделку по переходу бразильского центрального защитника Лукаса Вериссимо из "Сантоса" до 8 января. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8 миллионов евро.

Красно-белые торопятся с заключением контракта и хотят завершить переговоры до начала следующей недели, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Radio Globo. Это необходимо для того, чтобы Вериссимо присоединился к команде уже на первых зимних сборах в ОАЭ, вылет на которые запланирован 9 января. Отмечается, что "Сантос" тоже не собирается затягивать переговоры, так как клубу срочно необходимы деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами.