Задержки и отмены: московский снегопад вмешался в авиасообщение

Из-за снегопада в московских аэропортах задерживаются более 20 авиарейсов, несколько было отменено, передает ТАСС.

Ранее МЧС предупредило жителей и гостей столицы о мокром снеге и гололедице, а также возможном ухудшении видимости и заторах.

Как уточнил РИА Новости специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, в Москве может выпасть около трех сантиметров снега. "Слабый морозец, минус 0,3 градуса", — добавил он, говоря о погоде в столице.