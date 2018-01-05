ФБР заинтересовалось благотворительным фондом Клинтон

В отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон ФБР начало новое расследование, передает РИА Новости.

Следователи интересуются деятельностью ее благотворительного фонда Clinton Foundation в период, когда Клинтон руководила Госдепартаментом.

ФБР намерено выяснить, оказывалась ли государством помощь "донорам" фонда после внесения ими пожертвований. Организацию также проверят на соответствие налоговому законодательству.

Как известно, в 2015-2016 годах в отношении Клинтон уже проводилось расследование ФБР из-за того, что, будучи госсекретарем, она вела служебную переписку через личный почтовый сервер. Бюро проверяло вероятность утечки секретной информации.

В результате ФБР в действиях Клинтон не нашло состава преступления, хотя было установлено, что около ста писем содержали секретные данные. При этом около 30 тысяч политик удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

Расследование возобновлялось несколько раз, что оказало сильное влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Трампу.