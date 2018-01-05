Саакашвили грозит экстрадиция на родину

После того, как 5 января суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что приговор может стать поводом для экстрадиции политика с Украины на родину.

Саакашвили был признан виновным по статье "Злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, избавив их таким образом от ответственности.

О том, что этот приговор "открывает все юридические возможности для его безотлагательной депортации в Грузию", заявил и депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, передает РИА Новости.

Сам экс-президент, Грузии назвал вынесенный ему заочно приговор незаконным и противоречащим международным нормам и здравому смыслу.

"Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса, — написал он в своем "Фейсбуке".

"Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений", — добавил он.

Саакашвили также пообещал, что его "борьба продолжится до полной победы наших народов над олигархатом, коррупцией, нищетой".

Кроме того, ожидалось, что днем 5 января Саакашвили должен явиться на допрос по делу о беспорядках и попытке захвата Октябрьского дворца 17 декабря в центре Киева.

Однако позже, как сообщила украинское информагентство УНН со ссылкой на пресс-службу политика, стало известно, что допрос его перенесен ориентировочно на 9-10 января.

Михаил Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Затем там в его отношении было возбуждено несколько уголовных дел, и грузинская сторона неоднократно обращалась к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.

После отстранения от должности губернатора Одесской области Саакашвили был лишен и украинского гражданства. Однако в сентябре 2017 года при поддержке сторонников он прорвался из Польши через пункт пропуска "Шегини" на территорию Украины.

Здесь он пытается вернуть себе украинское гражданство через суды, критикует украинские власти, требуя, в частности, импичмента Порошенко, и устаивает массовые акции протеста.

Что касается его пребывания в этой стране, ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила возможность находиться ему на Украине до 1 марта 2018 года.