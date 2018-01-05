Самая волосатая девушка вышла замуж

17-летняя гражданка Таиланда Супатра Сусуфан, которая в 2010 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая волосатая девушка в мире, вышла замуж. Жительница Бангкока страдает от редкого заболевания, синдрома Абрамса. В результате этого у нее по всему телу растут густые волосы, сообщает Metro.

Считается, что с V века было зафиксировано всего 50 человек, страдавших таким же заболеванием, как Сусуфан.

Девушка пыталась бороться со своим недугом с помощью лазерной эпиляции, однако это не сработало. В школе жительницу Бангкока часто дразнили, однако Супатра не отчаивается и говорит, что научилась игнорировать колкие высказывания в свой адрес.

Супатра Сусуфан называет обильную растительность на лице и теле своей особенностью. Гражданка Таиланда говорит, что у нее много друзей.

Девушка говорит, что ее муж любит ее такой, какая она есть. Супатра называет жениха главной любовью своей жизни. Ради него она начала брить лицо.