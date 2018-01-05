Посетители казахского заповедника загнали краснокнижного сайгака ради пары фото

Несколько владельцев снегоходов проехали на территорию казахского заповедника и загнали краснокнижного сайгака, чтобы сделать пару снимков с обессиленным животным. Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана Сакен Дильдахмет на своей странице в Facebook опубликовал запись нелегальной "фотоохоты".

"Если кто-нибудь из вас на этом видео узнал этих людей, прошу написать мне. Сайгаки никогда к людям близко не подходят. Они очень осторожные животные", — отметил представитель ведомства.

Кадров самого преследования животного он не обнародовал, запись начинается с того момента, когда мужчины фотографируют оседлавшего обессиленного сайгака мальчика.

"Вот у него нос какой, да?! Наш трофей! Вообще дерзкий, да?! Рога ему не сломайте! Взяли голыми руками!" — общались между собой "загонщики", в то время как их приятель схватил парнокопытного за рога и поднял в воздух. Животное из последних сил попыталось отбиться, но человек тут же прижал его к земле.

Судя по обрывочным фразам, действие происходит на озере Султан в Коргалжынском заповеднике, а методы общения с занесенным в Красную книгу сайгаком подпадают по статью Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными", санкция которой предполагает либо крупный штраф, либо арест на 60 суток.

В конце концов, насладившись общением, мужчины отпустили сайгака, который поспешил скрыться. Выйти на след "загонщиков" стражам порядка, за помощью к которым обратились зоозащитники, пока не удалось.