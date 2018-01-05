КХЛ. "Авангард" одержал первую победу с новым тренером

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Омский "Авангард" со счетом 4:0 одержал гостевую победу над хабаровским "Амуром".

В составе победителей шайбы забросили Егор Мартынов (9-я минута), Семен Кошелев (24-я), Дмитрий Кугрышев (26-я) и Илья Михеев (38-я). Для омского клуба этот матч стал первым под руководством Германа Титова, который был назначен главным тренером "Авангарда" 31 декабря. Омичи с 80 очками занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, "Амур" с 69 баллами располагается на девятой строчке.

В другом матче игрового дня новосибирская "Сибирь" в гостях в овертайме победила владивостокский "Адмирал" — 3:2. Этот успех стал для новосибирцев пятым подряд, клуб из Владивостока в свою очередь потерпел шестое поражение кряду.