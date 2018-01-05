"Агония и цензура": КС Молдавии отстранил Додона и разрешил ограничение российских СМИ

Временно исполнять обязанности президента страны для утверждения закона, запрещающего трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, может спикер парламента или премьер. Такое постановление вынес Конституционный суд (КС) Молдавии, передает РИА Новости.

Парламенту КС Молдавии разрешил обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесен в пятницу судьей в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный орган Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу, передает ТАСС.

"Президент может отправлять законы на доработку, но не более одного раза, — отметил председатель КС Тудор Панцыру. — Отказ президента приравнивается к неспособности исполнять свои обязанности". В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру", — отметил судья.

Депутат, представляющий правящую коалицию, обосновал свой запрос тем, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой". В своем обращении депутат попросил судей рассмотреть его в срочном порядке из-за возможного "конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа".

Президент Молдавии Игорь Додон уже отреагировал на решение КС в своем "Фейсбуке". Глава государства заявил, что "не уступит режиму" и не подпишет законы, "противоречащие интересам граждан". Политик обвинил правящих демократов в цензуре, двойных стандартах, а произошедшее назвал агонией, а не демократией. "Почему обходят вниманием СМИ, открыто выступающие за упразднение государственности Республики Молдова? – поинтересовался Додон. — Недопустимо, чтобы граждане, присягнувшие на верность румынскому государству, определяли политику молдавского государства".

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Как сообщалось ранее, принятые парламентом Молдавии поправки в кодекс о телевидении и радио предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, передает "Интерфакс".