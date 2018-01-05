Александр Шлеменко: в бою Нурмагомедов – Макгрегор поставлю на Хабиба

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко дал прогноз на исход возможного боя за титул UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. По словам Шлеменко, фаворитом для него будет являться Нурмагомедов.

"Если говорить гипотетически о противостоянии Нурмагомедов — Макгрегор, то мой фаворит – это Хабиб, — заявил Шлеменко, которого цитирует Мixfight.ru. — При этом Конора нельзя недооценивать. Он в отличие от других соперников Хабиба может удивить. Но, в целом, фаворитом в этом бою я считаю Нурмагомедова. Здесь все будет зависеть от подготовки. Причем не столько Хабиба, который всегда хорошо готовится к любому бою. Важно в какой форме будет Макгрегор".

Также Шлеменко выразил мнение, что следующим соперником Нурмагомедова вероятнее станет временный чемпион UFC американец Тони Фергюсон. "Я считаю, что в ближайшее время наиболее вероятен поединок Нурмагомедова с временным чемпионом Фергюсоном", — добавил он.