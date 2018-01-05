Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира в Китае

Россиянка Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации, который в эти дни проходит в китайском Шэньчжэне. В полуфинальном матче Шарапова потерпела поражение от чешской теннисистки Катерины Синяковой.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу теннисистки из Чехии. В финале финале турнира, общий призовой фонд которого составляет 627 тысяч долларов, Синякова встретится с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Та в свою очередь в другом полуфинале победила соотечественницу Ирину Бегу со счетом 6:1, 6:4. Финальный матч турнира в Шэньчжэне пройдет 6 января.