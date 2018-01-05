FA снова ищет криминал в словах Арсена Венгера о судьях

Английская Футбольная ассоциация (FA) начала расследование после того, как тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер в очередной раз раскритиковал работу арбитров. На сей раз французский специалист посчитал, что в матче с "Челси" его клуб наказали несправедливым пенальти.

Стоит напомнить, что Венгер не в первый раз воюет с судьями: ранее французу уже были выдвинуты обвинения, что после ничейного счета в матче с "Вест Бромвич Альбион" (1:1) тренер "канониров" общался с судьей игры неподобающим образом.

На сей раз от Венгера потребовали объяснить его жесткую критику арбитров матча "Арсенал" – "Челси" (2:2). "Да, меня попросили объяснить свои слова, но я полностью сохраняю свою позицию и то, что я сказал на пресс-конференции", — сказал тренер лондонцев.

По мнению Венгера, игрок "Челси" Азар должен был получить желтую карточку за симуляцию: "Допускаю, что Уилшер мог тоже нырять, но почему это должно менять мою позицию по пенальти?", — задается вопросом француз.

"В целом ничего не изменилось, — цитирует Венгера Спортс.Ru. – Я продолжу служить этой игре с честностью и прямотой. И если я посчитаю нужным что-то сказать, я это скажу".