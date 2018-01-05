Снегопад привел к массовой аварии с участием 17 машин на востоке Москвы

Мокрый снег и гололед стали причинами массовой аварии на востоке столицы, где на МКАД столкнулись 17 автомобилей. Установленный в машине одного из водителей регистратор снял на видео момент ДТП.

"На момент видеозаписи в выпиле участвуют всего шесть машин, но в зеркале заднего вида было видно, как "Газель" собирает ещё три автомобиля. Учитесь на чужих ошибках и никуда не спешите!!!" — отметил автор записи, проезжавший мимо съезда на Щелковское шоссе.

По его словам, всего в ДТП попали 17 машин, водители которых не справились с управлением из-за снегопада и гололеда.

Еще девять машин, в том числе микроавтобус, по данным столичного управления ГИБДД, столкнулись на Ленинградском шоссе, близ Зеленограда. В обоих случаях обошлось без серьезных травм.

Ранее МЧС предупредило столичных автомобилистов об ухудшении погоды и призвало тех, кто садится за руль, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Из-за снегопада в московских аэропортах отменили более 20 рейсов.