"Бешикташ" вновь включился в борьбу за Федора Смолова

Нападающий "Краснодара" и сборной России по футболу Федор Смолов снова попал в сферу интересов турецкого "Бешикташа". Год назад команда из Стамбула также интересовалась российским нападающим, но это ни к чему не привело.

Согласно новой информации, "Бешикташ" опять вспомнил про Смолова потому, что в ближайшее время планирует расстаться с главным форвардом команды Дженком Тосуном, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на турецкий телеканал A Spor. Тосуном интересуется английский "Эвертон", который предлагает за игрока 30 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что Смолов в зимнее трансферное окно покинет "Краснодар". Главными претендентами на игрока являются английский "Вест Хэм" и санкт-петербургский "Зенит". Свой интерес к нападающему сборной России также проявляли такие клубы, как "Реал", "Шальке", "Байер", "Фенербахче", "Наполи".