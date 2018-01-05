Суд заморозил активы самого богатого украинца

Активы самого богатого жителя Украины — владельца холдинга "СКМ" Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов заморозил суд на Кипре.

Как пишет Financial Times, соответствующее постановление окружного суда Никосии попало в руки корреспондента этого издания. Оно было принято еще 27 декабря 2017 года по делу, связанному с приватизацией крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи компании "Укртелеком".

Среди активов Ахметова, потенциально затронутых данным решением, числится также квартира в жилом комплексе One Hyde Park в лондонском районе Найтсбридж. На момент ее приобретения украинским предпринимателем она считалась самым дорогим объектом недвижимости в мире.

Издание отмечает, что таким образом с арестом собственности столкнулись уже трое из пяти самых состоятельных предпринимателей Украины. Так, в декабре 2017-го Высокий суд Лондона принял решение о замораживании активов экс-совладельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 миллиарда долларов, а в октябре Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию "Укртелекома", приняв решение расторгнуть соответствующий договор купли-продажи между Фондом государственного имущества Украины и компанией "ЕСУ" Рината Ахметова, передает ТАСС.